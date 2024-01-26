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Зеленський провів Ставку Головнокомандувача — що відомо

26 січня 2024 15:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів Ставку Головнокомандувача — що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача сьогодні, 26 січня. Під час неї було обговорено найважливіші напрямки фронту для України.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Авдіївка, Куп’янськ, південь — усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", — наголосив глава держави.

Крім того, під час Ставки була зосереджена увага на снарядах, а саме пошук нових зв'язків, взаємодії з союзниками про ритмічність МТД та постійне нарощування власного виробництва. 

Ситуація на прифронтових територіях

Також на нараді обговорили збільшення кількості дронів та дальності їхнього застосування. 

"Заслухав доповідь щодо захисту прифронтових та прикордонних територій, особливо від російського повітряного терору. Доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів з повітря", — додав Зеленський. 

зеленський провів ставку головнокомандувача
Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського 

Нагадаємо, українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.

Володимир Зеленський
Валерій Залужний
військові
Ставка верховного головнокомандувача
війна в Україні
Росія

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