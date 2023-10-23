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Зеленский провел важную Ставку о фронте и действиях военных

23 октября 2023 17:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский провел важную Ставку о фронте и действиях военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На нем обсудили ситуацию на фронте, а также украинские наступательные и оборонные действия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Заседание Ставки

По словам Зеленского, это была важная ставка.

"Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли", — добавил глава государства.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов, предусматривающих кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. В частности, Анатолий Сандурский уволен с должности заместителя главы СБУ.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил наших защитников за мужество и профессиональные удары по оккупантам. Он подчеркнул, что фундамент существования нашего государства — уничтожать врага.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский отметил военных, которые проявили себя особенно в эти недели. Он также назвал самые жесткие направления фронта, где ведутся ожесточенные бои.

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