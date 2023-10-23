Зеленський провів важливу Ставку про фронт та дії військових

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сьогодні, 23 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. На ньому обговорили ситуацію на фронті, а також українські наступальні та оборонні дії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Засідання Ставки

За словами Зеленського, це була важлива Ставка.

"Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові перестановки в Службі безпеки України. Зокрема, Анатолія Сандурського звільнено з посади заступника голови СБУ.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський вкотре подякував нашим захисникам за мужність та професійні удари по окупантах. Він наголосив, що фундамент існування нашої держави — знищувати ворога.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський відзначив військових, які проявили себе особливо цими тижнями. Він також назвав найжорсткіші напрямки фронту, де точаться запеклі бої.