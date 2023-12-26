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Зеленский провел заседание Ставки — чему уделили внимание

26 декабря 2023 12:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел заседание Ставки — чему уделили внимание
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время нее, в частности, обсудили вопросы производства дронов в Украине.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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"Провел заседание Ставки. Много деталей, преимущественно по планированию в следующем году и обеспечению наших Сил обороны и безопасности", — отметил президент.

Так, он заслушал доклады Минстратегпрома, Минобороны и согласования от Генерального штаба.

Зеленский рассказал, что уже сотни компаний привлечены в ключевых производствах, а 2024 год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства.

"Отдельное внимание — производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Украина должна стать способной обеспечивать все необходимые потребности в дронах", — добавил гарант.

Он отметил, что также были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности.

Кроме того, президент поблагодарил Воздушные силы за эффектное поражение судна Черноморского флота РФ.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что ночью 26 декабря в Феодосии удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ.

Также мы писали, что россияне очень остро отреагировали на это событие и призывали к ударам по Киеву.

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