Зеленський провів засідання Ставки — чому приділили увагу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час неї, зокрема, обговорили питання виробництва дронів в Україні.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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"Провів засідання Ставки. Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки", — зазначив президент.

Так, він заслухав доповіді Мінстратегпрому, Міноборони та погодження від Генерального штабу.

Зеленський розповів, що наразі вже сотні компаній залучені в ключових виробництвах, а 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.

"Окрема увага — виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", — додав гарант.

Він зауважив, що також були доповіді Головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби.

Крім того, президент подякував Повітряним силам за ефектне ураження судна Чорноморського флоту РФ.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що вночі 26 грудня у Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ.

Також ми писали, що росіяни дуже гостро відреагували на цю подію і закликали до ударів по Києву.