Зеленский рассказал, что дает ему надежду на завершение войны в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.
Что дает надежду Зеленскому на завершение войны в этом году
Отвечая на вопрос, что дает ему надежду на окончание войны с Россией в этом году, президент ответил, что вера в себя, народ, мир и партнеров.
"Надо верить в себя, верить в народ, Украину. Верить в партнеров и в мир, потому что любая война заканчивается. Сейчас мы находимся в очень сложном моменте, но это можно изменить", — говорится в сообщении.
Он уверен, что Россию можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции и третьей мировой войны.
Напомним, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина смогла бы быстрее выиграть войну, если бы имела возможность атаковать российские цели из западного оружия. Вице-адмирал сделал акцент именно на оружии, производимом Великобританией.
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