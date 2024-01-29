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Зеленский рассказал, что дает ему надежду на завершение войны в этом году

29 января 2024 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский рассказал, что дает ему надежду на завершение войны в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

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Что дает надежду Зеленскому на завершение войны в этом году

Отвечая на вопрос, что дает ему надежду на окончание войны с Россией в этом году, президент ответил, что вера в себя, народ, мир и партнеров.

"Надо верить в себя, верить в народ, Украину. Верить в партнеров и в мир, потому что любая война заканчивается. Сейчас мы находимся в очень сложном моменте, но это можно изменить", — говорится в сообщении.

Он уверен, что Россию можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции и третьей мировой войны.

Напомним, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина смогла бы быстрее выиграть войну, если бы имела возможность атаковать российские цели из западного оружия. Вице-адмирал сделал акцент именно на оружии, производимом Великобританией.

Владимир Зеленский
переговоры
военная помощь
война в Украине
Россия

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