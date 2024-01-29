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Зеленський розповів, що дає йому надію на закінчення війни цього року

29 січня 2024 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський розповів, що дає йому надію на закінчення війни цього року
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський розповів, що надіється на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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Що дає надію Зеленському на закінчення війни цього року

Відповідаючи на питання, що дає надію на закінчення війни з Росією цього року, президент відповів, що віра в себе, народ, мир та партнерів.

"Треба вірити в себе, вірити в народ, Україну. Вірити в партнерів і в мир, тому що будь-яка війна закінчується. Зараз ми знаходимося в дуже складному моменті, але це можна змінити", — йдеться у повідомленні. 

Він переконаний, що Росію можна зупинити геополітично та фінансово, щоб не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції та третьої світової війни.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україна змогла б швидше виграти війну, якби мала можливість атакувати російські цілі із західної зброї. Віцеадмірал зробив акцент саме на зброї, яку виробляє Велика Британія.

Володимир Зеленський
переговори
військова допомога
війна в Україні
Росія

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