Зеленский в Норвегии встретился с представителями парламента — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский в Норвегии Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию встретился со спикером парламента Масудом Гарахани и лидерами парламентских партий. На встрече обсудили ряд важных вопросов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Так, во время разговора со спикером парламента Гарахани украинский гарант обсудил потребности военных, вызовы для украинской системы образования, вызванные войной — в частности, речь шла об обеспечении школ бомбоубежищами.

Также на встрече с лидерами политических партий побеседовали о дальнейшем сотрудничестве наших стран.

"Спасибо за поддержку всех решений, которые помогли Украине на поле боя и защитили жизнь украинцев, дали возможность нашей стране оставаться крепкой. Начало пятилетней программы поддержки Украины является важным примером для других. Спасибо!", — отметил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа. Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции глава государства поговорит об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества.

Там украинский гарант встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они обсудили сотрудничество двух стран.

Также мы писали, что Норвегия выделит Украине новый пакет помощи на 1,8 млрд. долларов уже до конца года. Руководство страны подчеркнуло, что они продолжат поддержку Украины в 2024 году.