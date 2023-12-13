Зеленський у Норвегії зустрівся з представниками парламенту — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у Норвегії. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії зустрівся зі спікером парламенту Масудом Гарахані та лідерами парламентських партій. На зустрічі обговорили низку важливих питань.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Так, під час розмови зі спікером парламенту Гарахані український гарант обговорив потреби військових, виклики для української системи освіти, спричинені війною — зокрема йдеться про забезпечення шкіл бомбосховищами.

Також на зустрічі з лідерами політичних партій поспілкувалися про подальшу співпрацю наших країн.

"Дякую за підтримку всіх рішень, які допомогли Україні на полі бою та захистили життя українців, дали змогу нашій країні залишатися міцною. Започаткування п’ятирічної програми підтримки України є важливим прикладом для інших. Дякуємо!", — зазначив Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що 13 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. Разом з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції глава держави поговорить про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці.

Там український гарант зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Вони обговорили співпрацю обох країн.

Також ми писали, що Норвегія виділить Україні новий пакет допомоги на 1,8 млрд доларів уже до кінця року. Керівництво країни наголосило, що вони продовжать підтримку України у 2024 році.