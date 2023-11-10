Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил бригады, которые выполняют задачи на фронте. Он поблагодарил всех, кто в бою, кто на боевых постах, кто помогает.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства поблагодарил каждое подразделение, каждую бригаду, которые выполняют задачи сейчас и в Харьковской области, и в Донецкой области, и на юге Украины.

"Артиллеристы 55-й бригады — как всегда, горжусь вами! Марьинское направление — воины 79-й отдельной бригады ДШВ, спасибо! Авдеевка — 53-я и 110-я отдельные механизированные бригады, спасибо! Купянск — 14-я отдельная механизированная бригада, 57-я отдельная мотопехотная, 13-й батальон "Девяностопятки", 3-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады, 2-й батальон 30-й отдельной механизированной и 40-я отдельная артиллерийская бригада. Спасибо всем вам, воины!" — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты должны уйти с территории Украины на собственную суверенную землю. Прежде всего, это необходимо для остановки войны — они должны уйти, и они это сделают.

Также мы писали, что украинский военный Евгений Иевлев рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области. По его словам, "гул" над городом не утихает.

Добавим, в течение суток ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла один танк, три бронемашины, 14 единиц артиллерийских систем, одно средство ПВО и другую технику.