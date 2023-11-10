Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відзначив бригади, які виконують завдання на фронті. Він подякував усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто допомагає.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Подяка українським військовим

Глава держави подякував кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання зараз і на Харківщині, і на Донеччині, і на півдні України.

"Артилеристи 55-ї бригади — як завжди, пишаюся вами! Марʼїнський напрямок — воїни 79-ї окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка — 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, дякую! Купʼянськ — 14-та окрема механізована бригада, 57-ма окрема мотопіхотна, 13-й батальйон "Девʼяностопʼятки", 3-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, 2-й батальйон 30-ї окремої механізованої та 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую всім вам, воїни!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти мають піти з території України на власну суверенну землю. Передусім це необхідно для зупинення війни — вони мають піти, і вони це зроблять.

Також ми писали, що український військовий Євген Ієвлєв розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області. За його словами, "гул" над містом не вщухає.

Додамо, впродовж доби ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів. Також армія РФ втратила один танк, три бронемашини, 14 одиниць артилерійських систем, один засіб ППО та іншу техніку.