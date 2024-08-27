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Зеленский заявил о сложностях возвращения азовцев из плена

27 августа 2024 16:03
Виктория Козырь - редактор
Возвращение азовцев из плена — Зеленский заявил о сложностях
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сложности с возвращением бойцов "Азова" из российского плена. Глава государства подчеркнул, что речь идет о разных причинах.

Об этом президент сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Зеленский отметил, что государство пытается поддерживать связь с семьями пленных, чтобы они были в курсе процесса обмена.

ГУР, СБУ, ЗРУ, представитель ВРУ Лубинец и другие профильные институты согласовывают списки для обмена с родственниками военных, находящихся в плену.

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33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

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