Возвращение азовцев из плена — Зеленский заявил о сложностях

Зеленский заявил о сложностях возвращения азовцев из плена
27 августа 2024 16:03
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть сложности с возвращением бойцов "Азова" из российского плена. Глава государства подчеркнул, что речь идет о разных причинах.
Об этом президент сказал на пресс-конференции на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.
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Зеленский отметил, что государство пытается поддерживать связь с семьями пленных, чтобы они были в курсе процесса обмена.
ГУР, СБУ, ЗРУ, представитель ВРУ Лубинец и другие профильные институты согласовывают списки для обмена с родственниками военных, находящихся в плену.
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