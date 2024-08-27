Повернення азовців з полону — Зеленський заявив про складнощі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є складнощі з поверненням бійців "Азову" з російського полону. Глава держави наголосив, що йдеться про різні причини.

Про це президент сказав на пресконференції на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Зеленський зазначив, що держава намагається тримати зв’язок із родинами полонених, щоб вони були в курсі процесу обміну.

ГУР, СБУ, ЗРУ, представник ВРУ Лубінець та інші профільні інституції узгоджують списки для обміну з родичами військових, що перебувають у полоні.