Зеленский заявил, что РФ готовит третий Майдан в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит в Украине третий Майдан, чтобы отстранить его от должности. Кроме того, россияне пытаются посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Зеленский рассказал, что в украинской разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров о планах РФ устроить в Украине "Майдан" и устранить его с поста.

По его информации, этот план в Кремле называют "Майдан 3". Он состоит в том, чтобы посеять раскол в украинском обществе, создавая хаос.

"Майдан для них — это переворот, поэтому операция ясна", — сказал президент.

Поставки оружия от США замедлились

Владимир Зеленский также встревожен замедлением снабжения оружием от Запада, ведь без него Украина будет вынуждена отступать на поле боя. По его словам, поставки снарядов в Украину замедлили войну Израиля и ХАМАС, ведь война на Ближнем Востоке вызывает заказ снарядов, которые нужны Киеву.

"Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается по Ближнему Востоку и другим причинам. Без поддержки мы отступим", — заявил президент Украины.

Несмотря на это, глава государства подчеркнул, что сейчас все борются за выживание, и "мы также должны защищаться", поэтому Вооруженные силы Украины готовятся вести бой в течение зимы.

Напомним, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс порекомендовал ЕС начать покупать боеприпасы для Украины у третьих стран. По его оценкам, это лучшее решение, чтобы успеть поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.