Зеленський заявив, що РФ готує третій Майдан в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує в Україні третій Майдан, щоб усунути його з посади. Окрім того, росіяни намагаються посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос".

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зеленський розповів, що українська розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів про плани РФ влаштувати в Україні "Майдан" і усунути його з поста.

За його інформацією, цей план у Кремлі називають "Майдан 3". Він полягає в тому, щоб посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос".

"Майдан для них — це переворот, тому операція зрозуміла", — сказав президент.

Поставки зброї від США сповільнилась

Володимир Зеленський також стривожений уповільненням постачання зброї від Заходу, адже без неї Україна буде змушена відступати на полі бою. За його словами, постачання снарядів в Україну сповільнила війна Ізраїлю та ХАМАС, адже війна на Близькому Сході викликає замовлення снарядів, які потрібні Києву.

"Зараз я зосереджений на отриманні допомоги від Заходу. Їх фокус зміщується через Близький Схід та інші причини. Без підтримки ми відступимо", — заявив президент України.

Попри це глава держави наголосив, що зараз всі борються за виживання, і "ми також повинні захищатися", тому Збройні сили України готуються вести бій протягом зими.

Нагадаємо, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс порекомендував ЄС почати купувати боєприпаси для України у третіх країн. За його оцінками, це найкраще рішення, аби встигнути поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.