Изнасиловали женщину, убили мужчину — оккупант похвастался "подвигами" в Украине

Российские солдаты. Фото: Минобороны РФ

Главное управление разведки Украины распространило телефонный звонок россиянина, где он рассказывает о действиях российских солдат на фронте. Они убили мужчину и поймали женщину в городе, а затем изнасиловали ее.

Об этом сообщает ГУР.

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Военнослужащий РФ рассказал об убийстве и изнасиловании гражданской женщины российскими военными.

"Вчера убили одно минометчика, пьяные были. Мужчину привязали к дереву, избили, пальцы на руках поломали, молотком разбили голову. Мужчины напились, склад с оружием открыли и ушли в неизвестном направлении с этим оружием. Из нашего третьего батальона женщину в городе поймали и изнасиловали", — отметил военный РФ.

По информации ГУР, оккупант подтвердил изнасилование солдатами третьего батальона гражданской женщины и убийство мужчины, и "за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".

Напомним, в рядах российской армии низкий уровень подготовки личного состава и морально-психологического состояния, приводящего к употреблению спиртных напитков. Также в ВС РФ недовольны уровнем денежного вознаграждения и задержками при его выплатах.

Добавим, что российский солдат в телефонном разговоре пожаловался на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Также он подтвердил издевательство над 70-летней пожилой женщиной российскими армейцами.