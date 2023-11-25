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Зґвалтували жінку, вбили чоловіка — окупант похвалився "подвигами" в Україні

25 листопада 2023 22:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зґвалтували жінку, вбили чоловіка — окупант похвалився "подвигами" в Україні
Російські солдати. Фото: Міноборони РФ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Головне управління розвідки України поширило телефонний дзвінок росіянина, де він розповідає про дії російських солдатів на фронті. Вони вбили чоловіка та спіймали у місті жінку, а потім зґвалтували її. 

Про це повідомляє ГУР.

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Вбивство чоловіка та зґвалтування жінки солдатами РФ

Військовослужбовець РФ розповів про вбивство та ґвалтування цивільної жінки російськими військовими.

"Вчора вбили одно мінометника, п'яні були. Чоловіка прив’язали до дерева, побили, пальці на руках поламали, молотком розбили голову. Чоловіки напилися, склад зі зброєю відкрили і пішли у невідомому напрямку з цією зброєю. З нашого третього батальйону жінку в місті спіймали і зґвалтували", — зазначив військовий РФ.

За інформацією ГУР, окупант підтвердив зґвалтування солдатами третього батальйону цивільної жінки та вбивство чоловіка, і "за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата".

Нагадаємо, у лавах російської армії низький рівень підготовки особового складу та морально-психологічного стану, який призводить до вживання спиртних напоїв. Також у ЗС РФ незадоволені рівнем грошового забезпечення та затримками при його виплатах.

Додамо, російський солдат у телефонній розмові поскаржився на постійні обстріли з боку ЗСУ. Також він підтвердив знущання з 70-річної літньої жінки російськими армійцями.

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