Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Жители РФ обсуждают очередное падение российской бомбы с самолета — перехват ГУР arrow

Жители РФ обсуждают очередное падение российской бомбы с самолета — перехват ГУР

24 июля 2024 19:36
Галина Шподарева - редактор
Российский бомбардировщик уронил очередную авиабомбу — перехват ГУР
Российский бомбардировщик. Фото иллюстративное: DW
Галина Шподарева - редактор

Главное управление разведки перехватило разговор россиян. В этот раз жительница Белгородской области рассказывала об очередном падении авиабомбы с российского бомбардировщика.

Перехват обнародовал ГУР Министерства обороны Украины во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Россиянка рассказывает о "несанкционированном сходе боеприпаса"

По словам женщины, события происходили над временно оккупированной Волновахой в Донецкой области.

"Летел самолет и оторвалась эта бомба. Она где-то около 60 тонн. Если бы взорвалась — пол Волновахи бы не было. Где-то там между домами упала. Говорят, на семь метров в землю вошла", — рассказывает россиянка. 

По словам жительницы Белгородской области, авиабомба не взорвалась — снаряд изъяли саперы, которые приехали на разминирование. 

Жители РФ обсуждают очередное падение российской бомбы с самолета — перехват ГУР - фото 1

Напомним, Главное управление разведки перехватило разговор россиян. На этот раз это был разговор гражданского из России по поводу обстрелов Грайворонского района и недееспособность российской армии.

Также мы писали, что разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, уничтожающих военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — самый современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

Ранее украинская разведка нашла военных армии России, расстрелявших военнопленных под поселком Роботино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.

война разведка Донецкая область Белгородская область самолеты перехват ГУР война в Украине авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба