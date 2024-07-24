Российский бомбардировщик уронил очередную авиабомбу — перехват ГУР

Российский бомбардировщик. Фото иллюстративное: DW

Главное управление разведки перехватило разговор россиян. В этот раз жительница Белгородской области рассказывала об очередном падении авиабомбы с российского бомбардировщика.

Перехват обнародовал ГУР Министерства обороны Украины во вторник, 25 июня.

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По словам женщины, события происходили над временно оккупированной Волновахой в Донецкой области.

"Летел самолет и оторвалась эта бомба. Она где-то около 60 тонн. Если бы взорвалась — пол Волновахи бы не было. Где-то там между домами упала. Говорят, на семь метров в землю вошла", — рассказывает россиянка.

По словам жительницы Белгородской области, авиабомба не взорвалась — снаряд изъяли саперы, которые приехали на разминирование.

Напомним, Главное управление разведки перехватило разговор россиян. На этот раз это был разговор гражданского из России по поводу обстрелов Грайворонского района и недееспособность российской армии.

Также мы писали, что разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, уничтожающих военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — самый современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

Ранее украинская разведка нашла военных армии России, расстрелявших военнопленных под поселком Роботино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.