Российский бомбардировщик уронил очередную авиабомбу — перехват ГУР

Жители РФ обсуждают очередное падение российской бомбы с самолета — перехват ГУР
Главное управление разведки перехватило разговор россиян. В этот раз жительница Белгородской области рассказывала об очередном падении авиабомбы с российского бомбардировщика.
Перехват обнародовал ГУР Министерства обороны Украины во вторник, 25 июня.
Россиянка рассказывает о "несанкционированном сходе боеприпаса"
По словам женщины, события происходили над временно оккупированной Волновахой в Донецкой области.
"Летел самолет и оторвалась эта бомба. Она где-то около 60 тонн. Если бы взорвалась — пол Волновахи бы не было. Где-то там между домами упала. Говорят, на семь метров в землю вошла", — рассказывает россиянка.
По словам жительницы Белгородской области, авиабомба не взорвалась — снаряд изъяли саперы, которые приехали на разминирование.
Напомним, Главное управление разведки перехватило разговор россиян. На этот раз это был разговор гражданского из России по поводу обстрелов Грайворонского района и недееспособность российской армии.
Также мы писали, что разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, уничтожающих военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — самый современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.
Ранее украинская разведка нашла военных армии России, расстрелявших военнопленных под поселком Роботино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.
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