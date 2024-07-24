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Жителі РФ обговорюють чергове падіння російської бомби з літака — перехоплення ГУР

24 липня 2024 19:36
Галина Шподарева - редактор
Російський бомбардувальник впустив чергову авіабомбу — перехоплення ГУР
Російський бомбардувальник. Фото ілюстративне: DW
Галина Шподарева - редактор

Головне управління розвідки перехопило розмову росіян. Цього разу жителька Бєлгородської області розповідала про чергове падіння авіабомби з російського бомбарбувальника. 

Перехоплення оприлюднило ГУР Міністерства оборони України у вівторок, 25 червня.

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За словами жінки, події відбувалися над тимчасово окупованою Волновахою на Донеччині.

"Летів літак й відірвалася ця бомба. Вона десь близько 60 тонн. Якби вибухнула — пів Волновахи б не було. Десь там між будинками впала. Кажуть, на сім метрів в землю увійшла", — розповідає росіянка. 

За словами жительки Бєлгородської області, авіабомба не вибухнула — снаряд вилучили сапери, які приїхали на розмінування. 

Жителі РФ обговорюють чергове падіння російської бомби з літака — перехоплення ГУР - фото 1

Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову росіян. Цього разу це була розмова цивільного з Росії щодо обстрілів Грайворонського району та недієздатність російської армії.

Також ми писали, що розвідники показали фрагмент спецоперації із застосуванням новітніх дронів, якими знищують воєнні об'єкти на території Росії. Остання з уражених цілей — найсучасніший винищувач РФ Су-57 на аеродромі в Астраханській області. 

Раніше українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.

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