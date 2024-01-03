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Жительница российской Петропавловки рассказала новые детали падения ракеты РФ на деревню

3 января 2024 08:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ракета РФ уничтожила одну из улиц российской деревни Петропавловка дотла 2 января
Разрушение в Петропавловке. Фото: скриншот с видео росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская ракета, направлявшаяся в Украину, ударила по селу Петропавловка Воронежской области России. Местная жительница рассказала, что в результате падения ракеты одна из улиц села превратилась в руины.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

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Падение ракеты РФ в российской Петропавловке

Жительница села Петропавловка, 61-летняя пенсионерка Наталья Печнева, заявила, что российская ракета полностью разрушила улицу Победы в селе. Во время удара она вместе с мужем находилась дома и около 8:30 утра, 2 января произошел мощный взрыв.

Она отметила, что произошли серьезные разрушения в жилых домах, сломались заборы, а также повреждения получило учебное заведение.

"Пока собиралась, слышала сильный такой гул, звук самолета. А потом случился такой страшный взрыв, что я упала. Вокруг выбило стекла, обломки глубоко вошли в мою ногу. Когда вышла к "Скорой", вижу: крышу всю вывернуло, заборы снесло. На улице все сараи рассыпались, от машины соседей один остов остался, дом, который ближе к воронке аж опаленный, дома наши все старые, еще со времен совхоза, строили их из блоков и потолки, соответственно, тоже блочные. Школа также была разрушена. У клуба большой обломок ракеты нашли, что это за такой снаряд никто не говорит", — рассказала жительница Петропавловки.

Уничтоженный автомобиль в Петропавловке
Уничтоженный автомобиль в Петропавловке. Фото: ВЧК-ОГПУ
Разрушение дома
Разрушение в доме. Фото: ВЧК-ОГПУ
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: ВЧК-ОГПУ
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: ВЧК-ОГПУ
Разрушенные дома
Разрушенные дома. Фото: ВЧК-ОГПУ

Напомним, в Воронежской области РФ, в селе Петропавловка, упал российский снаряд во время ракетных обстрелов Украины. В сети распространили видео, где можно увидеть воронку после взрыва.

Добавим, по меньшей мере, два человека погибли и 49 человек пострадали в результате мощной российской атаки на Киев 2 января, в Соломенском районе города. Обломки российской ракеты серьезно повредили жилую 9-этажку. Больше всего пострадал один из подъездов, в нем разрушены большинство квартир.

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