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Жителька російської Петропавлівки розповіла нові деталі падіння ракети РФ на село

3 січня 2024 08:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ракета РФ знищила одну з вулиць російського села Петропавлівка вщент 2 січня
Руйнування в Петропавлівці. Фото: скриншот з відео росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російська ракета, що прямувала до України, вдарила по селу Петропавлівка Воронезької області Росії. Місцева жителька розповіла, що внаслідок падіння ракети одна з вулиць села перетворилася на руїни.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

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Падіння ракети РФ у російській Петропавлівці

Жителька села Петропавлівка, 61-річна пенсіонерка Наталія Печнєва, заявила, що російська ракета вщент зруйнувала вулицю Перемоги у селі. Під час удару вона разом з чоловіком перебували вдома і близько 8:30 ранку, 2 січня стався потужний вибух.

Вона зазначила, що сталися серйозні руйнування в житлових будинках, зламалися паркани, а також ушкоджень зазнала навчальна установа. 

"Поки збиралася, чула сильний такий гомін, звук літака. А потім трапився такий страшний вибух, що я впала. Навколо вибило шибки, уламки глибоко увійшли в мою ногу. Коли вийшла до "Швидкої", бачу: дах весь аж вивернуло, паркани знесло, на вулиці всі сараї розсипалися, від машини сусідів один каркас залишився, будинок, що ближче до вирви аж опалений. Будинки наші всі старі, ще з часів радгоспу. Будували їх із блоків. Ось блоки і встояли. Школа також була зруйнована. Біля клубу великий уламок ракети знайшли, що це за такий снаряд ніхто не говорить", — розповіла жителька Петропавлівки.

Знищене авто у Петропавлівці
Знищене авто у Петропавлівці. Фото: ВЧК-ОГПУ
Руйнування будинку
Руйнування в будинку. Фото: ВЧК-ОГПУ
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: ВЧК-ОГПУ
Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: ВЧК-ОГПУ
Зруйновані будинки
Зруйновані будинки. Фото: ВЧК-ОГПУ

Нагадаємо, у Воронезькій області РФ, у селі Петропавлівка, впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі поширили відео, де можна побачити вирву після вибуху.

Додамо, щонайменше дві людини загинули та 49 людей постраждали внаслідок потужної російської атаки на Київ 2 січня, у Соломʼянському районі міста. Уламки російської ракети серйозно пошкодили житлову 9-поверхівку. Найбільше постраждав один із підʼїздів, у ньому зруйновані більшість квартир.

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