Ракета РФ знищила одну з вулиць російського села Петропавлівка вщент 2 січня

Жителька російської Петропавлівки розповіла нові деталі падіння ракети РФ на село
Російська ракета, що прямувала до України, вдарила по селу Петропавлівка Воронезької області Росії. Місцева жителька розповіла, що внаслідок падіння ракети одна з вулиць села перетворилася на руїни.
Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Падіння ракети РФ у російській Петропавлівці
Жителька села Петропавлівка, 61-річна пенсіонерка Наталія Печнєва, заявила, що російська ракета вщент зруйнувала вулицю Перемоги у селі. Під час удару вона разом з чоловіком перебували вдома і близько 8:30 ранку, 2 січня стався потужний вибух.
Вона зазначила, що сталися серйозні руйнування в житлових будинках, зламалися паркани, а також ушкоджень зазнала навчальна установа.
"Поки збиралася, чула сильний такий гомін, звук літака. А потім трапився такий страшний вибух, що я впала. Навколо вибило шибки, уламки глибоко увійшли в мою ногу. Коли вийшла до "Швидкої", бачу: дах весь аж вивернуло, паркани знесло, на вулиці всі сараї розсипалися, від машини сусідів один каркас залишився, будинок, що ближче до вирви аж опалений. Будинки наші всі старі, ще з часів радгоспу. Будували їх із блоків. Ось блоки і встояли. Школа також була зруйнована. Біля клубу великий уламок ракети знайшли, що це за такий снаряд ніхто не говорить", — розповіла жителька Петропавлівки.
Нагадаємо, у Воронезькій області РФ, у селі Петропавлівка, впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі поширили відео, де можна побачити вирву після вибуху.
Додамо, щонайменше дві людини загинули та 49 людей постраждали внаслідок потужної російської атаки на Київ 2 січня, у Соломʼянському районі міста. Уламки російської ракети серйозно пошкодили житлову 9-поверхівку. Найбільше постраждав один із підʼїздів, у ньому зруйновані більшість квартир.
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