Сломали руки и ноги — оккупант рассказал подробности о неуставных отношениях в армии РФ

Российские военные несут раненого. Фото: росСМИ

Военнослужащий Российской Федерации рассказал о случае употребления спиртных напитков и неуставных взаимоотношений между военнослужащими. Это привело к перелому всех четырех конечностей одному из захватчиков его же "побратимами".

Об этом говорится в перехвате Главного управления разведки.

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"Я ехал вместе со своими из "штормов". Короче, Оскара не искать. Он пришел в часть, напился, два дня бухал. Начал качать права. Ему сломали обе ноги, обе руки, он в госпитале надолго. Такие вот дела", — рассказал россиянин.

Также окпант отметил, что упомянутого Оскара заставили ползти с горы со сломанными конечностями.

"Короче, его сломали по полной", — добавил он.

Россияне не имеют нормального обмундирования

Также захватчик поблагодарил человека на том конце провода за присланную новую форму, подчеркнув, что российская армия плохо снабжена обмундированием.

"Все в грязной тряпке. Прям как партизаны, вылезшие из леса, ага", — пошутил захватчик.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты все чаще рассказывают о безумных и бездумных потерях на фронте. На фоне такого уровня смерти захватчики отказываются идти на штурмы и хотят убежать.

Напомним, что ранее ГУР перехватила разговор, в котором российский солдат рассказал о ситуации со своим знакомым — бывшим узником, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по своим подразделениям внутренних войск так называемой "ДНР".