Зламали руки і ноги — окупант розповів подробиці про нестатутні відносини в армії РФ

Російські військові несуть пораненого. Фото: росЗМІ

Військовослужбовець Російської Федерації розповів про випадок вживання спиртних напоїв та нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Це призвело до перелому усіх чотирьох кінцівок одному з загарбників його ж "побратимами".

Про це говориться у перехопленні Головного управління розвідки.

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"Я їхав разом зі своїми із "штормів". Коротше, Оскара не шукайте. Він прийшов у частину, напився, два дні бухав. Почав качати права. Йому зламали обидві ноги, обидві руки, він в госпіталі надовго. Отакі от справи", — розповів росіянин.

Також окупант зазначив, що згаданого Оскара змусили повзти з гори із зламаними кінцівками.

"Коротше, його зламали по повній", — додав він.

Росіяни не мають нормального обмундирування

Також загарбник подякував людині на тому кінці дроту за надіслану нову форму, підкресливши, що російська армія погано забезпечена обмундируванням.

"Всі у брудному ганчір'ї. Прям як партизани, що вилізли з лісу, ага", — пожартував загарбник.

Раніше ми розповідали, що російські окупанти все частіше розповідають про шалені та бездумні втрати на фронті. На тлі такого рівня смерті загарбники відмовляються йти на штурми та хочуть тікати.

Нагадаємо, що раніше ГУР перехопила розмову, в якій російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по своїх підрозділах внутрішніх військ так званої "ДНР".