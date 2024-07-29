Российский дрон Гербера — СМИ раскрыли его особенности

Дрон "Гербера". Фото: twitter/distant_earth83

Россияне называют свой новый дрон "Герберу" "младшей сестрой" Shahed. Этот беспилотник может производиться в трех вариантах, а его фюзеляж собран из пенопласта.

Об этом сообщает Defense Express.

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Особенности российского дрона "Гербера"

Издание отметило, что недавно российское подразделение "Сталинские соколы" распространило видео с дроном "Гербера". Это подразделение тесно связано с "Алабугой", где производятся ударные БпЛА Shahed.

"Учитывая, как и из чего собрана уже российская "Гербера", очевидно именно иранский дрон для работников "Алабуги" остается недостижимой верхушкой технологий", — добавило Defense Express.

Россияне называют "Герберу" якобы "младшей сестрой" Shahed. Дрон производится в трех вариантах:

БпЛА радиоэлектронной разведки;

БпЛА-камикаде;

ложная цель.

Российский дрон "Гербера" извне. Фото: Defense Express

Вероятно, что уничтоженный недавно атаковавший Украину БпЛА не был версией для нанесения ударов.

Также известно, что ударная версия "Гербери" при наведении на цель использует телевизионный канал с достаточно посредственной камерой. Таким образом, наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.

"То есть точность зависит от мастерства оператора. И на видео как раз зафиксировано, как оператор ошибся. И то, что видео с этим дублем было опубликовано уже прямо говорит, что количество "Гербер" у врага ограничено", — подчеркнуло издание.

Также внимание обращается на то, что дальность полета дрона с боевой частью достаточно мала — до сотни километров. Первая сбитая Гербера была оборудована 4G-модемом, что позволяло врагу иметь в определенных районах скоростной канал связи для передачи видео.

"Стоит отметить, что под вопросом остается дальность полета этого дрона. Но вполне вероятно, что она может измеряться в пределах от 300 км без боевой части", — говорится в материале.

Атаки российских дронов

Напомним, Россия начала использовать дешевые беспилотники для обнаружения систем ПВО Украины. Новые дроны, изготовленные из пенопласта и фанеры, помогают российским военным определять расположение украинских мобильных групп и пулеметов, а также служат приманками.

Ранее мы писали, что ночью 24 июля российский беспилотник пересек границу с Румынией и взорвался вблизи населенного пункта, расположенного недалеко от Украины.

В НАТО обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки там не увидели.