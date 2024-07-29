Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СМИ раскрыли неожиданные особенности нового дрона россиян "Гербера" arrow

СМИ раскрыли неожиданные особенности нового дрона россиян "Гербера"

29 июля 2024 12:10
Катерина Османская - Редактор
Российский дрон Гербера — СМИ раскрыли его особенности
Дрон "Гербера". Фото: twitter/distant_earth83
Катерина Османская - Редактор

Россияне называют свой новый дрон "Герберу" "младшей сестрой" Shahed. Этот беспилотник может производиться в трех вариантах, а его фюзеляж собран из пенопласта.

Об этом сообщает Defense Express.

Читайте также:

Особенности российского дрона "Гербера"

Издание отметило, что недавно российское подразделение "Сталинские соколы" распространило видео с дроном "Гербера". Это подразделение тесно связано с "Алабугой", где производятся ударные БпЛА Shahed.

"Учитывая, как и из чего собрана уже российская "Гербера", очевидно именно иранский дрон для работников "Алабуги" остается недостижимой верхушкой технологий", — добавило Defense Express.

Россияне называют "Герберу" якобы "младшей сестрой" Shahed. Дрон производится в трех вариантах:

  • БпЛА радиоэлектронной разведки;
  • БпЛА-камикаде;
  • ложная цель.
русский дрон Гербера
Российский дрон "Гербера" извне. Фото: Defense Express

Вероятно, что уничтоженный недавно атаковавший Украину БпЛА не был версией для нанесения ударов.

Также известно, что ударная версия "Гербери" при наведении на цель использует телевизионный канал с достаточно посредственной камерой. Таким образом, наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.

"То есть точность зависит от мастерства оператора. И на видео как раз зафиксировано, как оператор ошибся. И то, что видео с этим дублем было опубликовано уже прямо говорит, что количество "Гербер" у врага ограничено", — подчеркнуло издание.

Также внимание обращается на то, что дальность полета дрона с боевой частью достаточно мала — до сотни километров. Первая сбитая Гербера была оборудована 4G-модемом, что позволяло врагу иметь в определенных районах скоростной канал связи для передачи видео.

"Стоит отметить, что под вопросом остается дальность полета этого дрона. Но вполне вероятно, что она может измеряться в пределах от 300 км без боевой части", — говорится в материале.

Атаки российских дронов

Напомним, Россия начала использовать дешевые беспилотники для обнаружения систем ПВО Украины. Новые дроны, изготовленные из пенопласта и фанеры, помогают российским военным определять расположение украинских мобильных групп и пулеметов, а также служат приманками.

Ранее мы писали, что ночью 24 июля российский беспилотник пересек границу с Румынией и взорвался вблизи населенного пункта, расположенного недалеко от Украины.

В НАТО обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки там не увидели.

обстрелы дроны война в Украине Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ