Російський дрон Гербера — ЗМІ розкрили його особливості

Дрон "Гербера". Фото: twitter/distant_earth83

Росіяни називають свій новий дрон "Герберу" "молодшою сестрою" Shahed. Цей безпілотник може вироблятися у трьох варіантах, а його фюзеляж зібраний із пінопласту.

Про це повідомляє Defense Express.

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Особливості російського дрона "Гербера"

Видання зазначило, що нещодавно російський підрозділ "Сталинские соколы" розповсюдило відео з дроном "Гербера". Цей підрозділ тісно пов'язаний з "Алабугою", де виробляються ударні БпЛА Shahed.

"З огляду на те, як і з чого зібрано вже російську "Герберу", вочевидь саме іранський дрон для працівників "Алабуги" залишається недосяжною верхівкою технологій", — додало Defense Express.

Росіяни називають "Герберу" нібито "молодшою сестрою" Shahed. Дрон виробляється у трьох варіантах:

БпЛА радіоелектронної розвідки;

БпЛА-камікадзе;

хибна ціль.

Російський дрон "Гербера" ззовні. Фото: Defense Express

Ймовірно, що знищений нещодавно БпЛА, який атакував Україну, не був версією для завдання ударів.

Також відомо, що ударна версія "Гербери" під час наведення на ціль використовує телевізійний канал з доволі посередньою камерою. Таким чином наведення на термінальній ділянці здійснюється оператором вручну, як FPV-дроном.

"Тобто точність залежить від майстерності оператора. І на відео якраз зафіксовано, як оператор схибив. І те, що відео з цим дублем було опубліковано вже прямо говорить, що кількість "Гербер" у ворога наразі обмежена кількість", — наголосило видання.

Також увага звертається на те, що дальність польоту дрона із бойовою частиною достатньо мала — до сотні кілометрів. Перша збита "Гербера" була обладнана 4G-модемом, що дозволяло ворогу мати у певних районах швидкісний канал зв'язку для передачі відео.

"Варто зазначити, що наразі під питанням залишається дальність польоту цього дрона. Але цілком вірогідно, що вона може вимірюватись у межах від 300 км без бойової частини", — йдеться у матеріалі.

Атаки російських дронів

Нагадаємо, Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення систем ППО України. Нові дрони, виготовлені з пінопласту та фанери, допомагають російським військовим визначати місця розташування українських мобільних груп та кулеметів, а також слугують приманками.

Раніше ми писали, що вночі 24 липня російський безпілотник перетнув кордон з Румунією та вибухнув поблизу населеного пункту, що розташований неподалік з Україною.

У НАТО звинуватили РФ у "безвідповідальності", але "жодних ознак" навмисної атаки там не побачили.