"Вынуждены были ввести войска": Путин сделал новое циничное заявление о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно делал циничные заявления о войне на Украине, которую начал сам. В этот раз он сказал, что Россия "была вынуждена ввести войска, потому что цивилизованных способов обеспечения безопасности России уже не осталось".

Об этом Путин заявил во время своего выступления на российской энергетической неделе в среду, 11 октября, сообщают росСМИ.

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Следовательно, российский диктатор Путин цинично заявил, что войну якобы начала Украина еще в 2014 году. Поэтому Россия "была вынуждена начать спецоперацию и ввести свои войска" в 2022 году, мол никаких цивилизованных методов обеспечить безопасность для РФ уже не было.

"Россия начала спецоперацию, потому что других методов не оставалось, отметил президент. РФ "водили за нос" по мирному урегулированию в Украине, "приходится отвечать", — сказал Путин.

Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Во время встречи он впервые решил прокомментировать войну между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Добавим, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны.