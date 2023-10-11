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"Змушені були ввести війська": Путін зробив нову цинічну заяву про війну в Україні

11 жовтня 2023 18:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Змушені були ввести війська": Путін зробив нову цинічну заяву про війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін вже неодноразово робив цинічні заяви про війну в Україну, яку розпочав сам. Цього разу він сказав, що Росія "була змушена ввести війська, бо цивілізованих способів забезпечення безпеки Росії вже не залишилося". 

Це Путін заявив під час свого виступу на російському енергетичному тижні у середу, 11 жовтня, повідомляють росЗМІ. 

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Заява російського диктатора

Відтак, російський диктатор Путін цинічно заявив, що війну нібито розпочала Україна ще у 2014 році. Через це Росія "була змушена розпочати спецоперацію та ввести свої війська" у 2022 році, мовляв жодних цивілізованих методів забезпечити безпеку для РФ вже не було. 

"Росія розпочала спецоперацію, бо інших методів не залишалося, зазначив президент. РФ "водили за ніс" щодо мирного врегулювання в Україні, "доводиться відповідати", — сказав Путін.  

Заява Путіна про війну
Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані. Під час зустрічі він перший раз вирішив прокоментувати війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Додамо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Путін знову готується використати зиму як зброю війни.

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