Бои в Курской области — ВСУ берут под контроль новые территории

ВСУ возле российской границы в Сумской области. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Несмотря на недавние заявления российских военкоров о стабилизации линии фронта в Курской области, украинские военные продолжают активно продвигаться в регионе. Опубликованные 12 августа геолокационные кадры свидетельствуют об успехе Вооруженных сил Украины на российской территории.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что 11 августа российские военные блогеры заявили, что украинская наступательная активность в Курской области снизилась. Однако уже на следующий день известный военный блогер, связанный с Кремлем, опроверг эту информацию и подчеркнул, что РФ далека от стабилизации ситуации.

В то же время сообщается, что украинские войска осуществили новые вторжения на запад Курской области вблизи Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткино (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевки, Успенки и Викторовки (все к северу от города Сумы вдоль международной границы и к югу от Кореневого).

Зато российские источники утверждали, что украинские войска захватили Слободку-Ивановку, Успеновку и Викторовку. По данным российских военкоров, бои продолжаются возле Снагости (к югу от Кореневого) и Кремневого (к востоку от Снагости) и что украинские силы наступают на север и юг от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт.

"Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кременного и к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Корневого), а связанный с Кремлем милблогер утверждал, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодезя (к северо-востоку от Коренево и в 30 километрах от международной границы)", — говорится в отчете.