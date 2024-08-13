Бої в Курській області — ЗСУ беруть під контроль нові території

ЗСУ біля російського кордону в Сумській області. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Попри нещодавні заяви російських військкорів про стабілізацію лінії фронту у Курській області, українські військові продовжують активно просуватися у регіоні. Опубліковані 12 серпня геолокаційні кадри свідчать про успіх Збройних сил України на російській території.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що 11 серпня російські військові блогери заявили, що українська наступальна активність у Курській області знизилась. Проте вже наступного дня відомий військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, спростував цю інформацію та наголосив, що РФ далека від стабілізації ситуації.

Водночас повідомляється, що українські війська здійснили нові вторгнення на захід Курської області поблизу Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).

Натомість російські джерела стверджували, що українські війська захопили Слобідку-Іванівку, Успенівку та Вікторівку. За даними російських військкорів, бої тривають біля Снагості (на південь від Кореневого) та Крем'яного (на схід від Снагості), та що українські сили наступають на північ і південь від Кореневого, намагаючись обійти населений пункт.

"Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в межах Крем’яного та на схід від Журавлів (на північний схід від Кореневого), а пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на північ від Журавлів в напрямку Общего Колодезя (на північний схід від Коренево та за 30 кілометрів від міжнародного кордону)", — йдеться у звіті.