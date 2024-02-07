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ВСУ наносят значительные потери врагу на Авдеевском направлении, — Генштаб

7 февраля 2024 10:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВСУ наносят значительные потери врагу на Авдеевском направлении, — Генштаб
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Alina Smutko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Авдеевском направлении украинские военные сдерживают армию РФ, которая пытается окружить Авдеевку. ВСУ крепко держат оборону, нанося врагу большие потери.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 7 февраля.

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Ситуация на направлениях фронта по состоянию на 7 февраля

На этом направлении за минувшие сутки Силы обороны отбили 21 вражескую атаку в районе Новобахмутовки, Авдеевки, а также восемь атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

ситуация на фронте
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении ВСУ отбили 21 атаку противника в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 12 вражеских атак вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

ситуация на фронте
Украинский военный на фронте. Фото: 50 ОМПБр

На Марьинском направлении бойцы ВСУ удерживают врага возле Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 20 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили российскую атаку южнее Золотой Нивы, что в Донецкой области. 

На Запорожском направлении Силы обороны отбили четыре атаки армии РФ в районе Работиного и западнее Вербового, что на Запорожье.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции и отбивают штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия", — добавили в сводке Генштаба.

сведение Генштаба
Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ
Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери врага на 7 февраля

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 890 оккупантов. Также армия РФ потеряла семь танков, 22 бронемашины, 20 артиллерийских систем и другую военную технику.

Общие потери вражеской армии за время полномасштабного вторжения:

  • личного состава — около 391 470 (+890) человек,
  • танков — 6 372 (+7) единиц,
  • боевых бронированных машин — 11 879 (+22) единицы,
  • артиллерийских систем — 9 387 (+20) единиц,
  • РСЗО — 980 (+1) единица,
  • средства ПВО — 665 (+0) единиц,
  • самолетов — 332 (+0) единицы,
  • вертолетов — 324 (+0) единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 177 (+4) единицы,
  • крылатые ракеты — 1 849 (+1) единиц,
  • корабли /катера — 24 (+0) единицы,
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 486 (+33) единицы,
  • специальная техника — 1497 (+1) единиц.
ситуация на фронте
Потери оккупантов по состоянию на 7 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке очень напряженная. По его словам, есть то количество местных жителей, которое продолжает оставаться в городе, несмотря на опасность.

Ранее член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью Новини.LIVE рассказывал, что российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, используя метод "мясных штурмов", как это они делали в Бахмуте в прошлом году.

Донецкая область
военные
Генштаб ВСУ
Авдеевка
война в Украине

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