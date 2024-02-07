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ЗСУ завдають значних втрат ворогу на Авдіївському напрямку, — Генштаб

7 лютого 2024 10:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ завдають значних втрат ворогу на Авдіївському напрямку, — Генштаб
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Alina Smutko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Авдіївському напрямку українські військові стримують армію РФ, яка намагається оточити Авдіївку. ЗСУ міцно тримають оборону, завдаючи ворогу великих втрат. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні у вівторок, 7 лютого.

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Ситуація на напрямках фронту станом на 7 лютого

На цьому напрямку за минулу добу Сили оборони відбили 21 ворожу атаку в районі Новобахмутівки, Авдіївки, а також вісім атак біля Первомайського, Невельського, що на Донеччині. 

ситуація на фронті
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку противника в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 12 ворожих атак поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

ситуація на фронті
Український військовий на фронті. Фото: 50 ОМПБр

На Мар’їнському напрямку бійці ЗСУ втримують ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, що на Донеччині. Там було відбито 20 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили російську атаку південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ в районі Роботиного та західніше Вербового, що на Запоріжжі.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії", — додали у зведенні Генштабу. 

зведення Генштабу
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати ворога на 7 лютого

За минулу добу українські воїни знищили 890 окупантів. Також армія РФ втратила сім танків, 22 бронемашини, 20 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Загальні втрати ворожої армії за час повномасштабного вторгнення:

  • особового складу — близько 391 470 (+890) осіб,
  • танків — 6 372 (+7) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 11 879 (+22) одиниці,
  • артилерійських систем — 9 387 (+20) одиниць,
  • РСЗВ — 980 (+1) одиниця,
  • засоби ППО — 665 (+0) одиниць,
  • літаків — 332 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 177 (+4) одиниці,
  • крилаті ракети — 1 849 (+1) одиниць,
  • кораблі /катери — 24 (+0) одиниці,
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 486 (+33) одиниці,
  • спеціальна техніка — 1 497 (+1) одиниць. 
ситуація на фронті
Втрати окупантів станом на 7 лютого. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військадміністрації Віталій Барабаш заявив, що ситуація в Авдіївці є дуже напруженою. За його словами, є та кількість місцевих жителів, яка і далі залишається в місті, попри небезпеку. 

Раніше член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю Новини.LIVE розповідав, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку, використовуючи метод "м'ясних штурмів", як це вони робили в Бахмуті минулого року. 

Донецька область
військові
Генштаб ЗСУ
Авдіївка
війна в Україні

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