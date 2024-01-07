Росіяни запустили "шахеди" по Україні увечері 7 січня

У Повітряних Силах попереджають про рух "шахедів" — де існує загроза
В Україні увечері 7 січня фіксується рух ворожих дронів-камікадзе Shahed. Загроза застосування ударних БпЛА стосується південних областей України.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Атака дронів на Україну 7 січня
"Увага! Рух групи ворожих БпЛА типу "Shahed" із Херсонщини в напрямку Миколаївщини!" — йдеться у повідомленні.
Водночас про небезпеку застосування ударних дронів попереджає моніторинговий Telegram-канал monitor.
Там уточнили, що кількість груп та кількість БпЛА в них може змінюватись відповідно до спостережуваних об'єктів.
- Група 1: 1-2х БпЛА у Херсонській області — курс північно-західний.
Нагадаємо, що на Миколаївщині українські захисники збили ворожий дрон 5 січня. Проте він виявився незвичайним.
Також ми писали, що в Міністерстві оборони України заявили, що у цьому році планують закупити до одного мільйона FPV-дронів. Потреба була сформована на рівні ЗСУ та узгоджена з чинними потужностями українського ВПК.
Читайте Новини.LIVE!