Стало відомо, чому Україна ще не отримала дозвіл бити по Росії

Ракети ATACMS. Ілюстративне фото: White Sands Missile Range

Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари вглиб російської території західною зброєю. Причиною цього можуть бути президентські вибори, які відбудуться восени.

Про це заявив військовий аналітик Михайло Самусь в інтерв'ю Суспільному.

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Аналітик вважає, що Білий дім навряд чи надасть дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії до виборів президента США.

Про це свідчить те, що кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс під час своєї передвиборчої кампанії уникає теми російсько-української війни. Таким чином вона намагається уникнути провокаційної критики від опонента з Республіканської партії Дональда Трампа.

"Будь-яка ескалація, перехід війни між Росією і Україною у вищу інтенсивність — вони вважають, що це може вдарити по Гарріс. Трамп постійно говорить: мовляв, вся ескалація — через те, що Байден "недолугий президент", — сказав Самусь.

Зокрема, він пригадав, як у США відреагували на Курську наступальну операцію ЗСУ — демократи це ніяк не прокоментували. В той самий час Трамп назвав це шляхом до Третьої світової війни, бо нібито "Україна вторглася до Росії".

"Це все — вплив передвиборчої кампанії. Висновок: нам можуть не дозволити бити по Росії до самих виборів", — підсумував аналітик.

На його думку, після виборів позиція Штатів може змінитися на користь України у випадку перемоги обох кандидатів.