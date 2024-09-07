Стало известно, почему Украина еще не получила разрешение бить по России

Ракеты ATACMS. Иллюстративное фото: White Sands Missile Range

Соединенные Штаты Америки не дают разрешение Украине на удары вглубь российской территории западным оружием. Причиной этого могут стать президентские выборы, которые пройдут осенью.

Об этом заявил военный аналитик Михаил Самусь в интервью Суспільному.

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Разрешение бить по территории России

Аналитик считает, что Белый дом вряд ли разрешит применение дальнобойного оружия по территории России до выборов президента США.

Об этом свидетельствует то, что кандидат от Демократической партии Камала Гаррис во время своей предвыборной кампании избегает темы российско-украинской войны. Таким образом, она пытается избежать провокационной критики от оппонента из Республиканской партии Дональда Трампа.

"Любая эскалация, переход войны между Россией и Украиной в высшую интенсивность — они считают, что это может ударить по Гаррис. Трамп постоянно говорит: мол, вся эскалация — из-за того, что Байден "бестолковый президент", — сказал Самусь.

В частности, он напомнил, как в США отреагировали на Курскую наступательную операцию ВСУ — демократы это никак не прокомментировали. В то же время Трамп назвал это путем к Третьей мировой войне, потому что якобы "Украина вторглась в Россию".

"Это все — влияние предвыборной кампании. Вывод: нам могут не разрешить бить по России до самих выборов", — подытожил аналитик.

По его мнению, после выборов позиция Штатов может измениться в интересах Украины в случае победы обоих кандидатов.