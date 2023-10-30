Армія РФ вдарила по Запорізькому району балістикою, є руйнування

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото (архівне): ДСНС

Сьогодні близько 11:28 російські окупанти вдарили по Запорізькому району балістикою. Внаслідок влучання є руйнування серед об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці РФ застосували балістику. Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Він також додав, що на місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 30 жовтня, ворог вкотре атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.

Окрім того, загарбники за минулу добу здійснили 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по Херсонській області.

Також ми писали, що вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.