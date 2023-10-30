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Армія РФ вдарила по Запорізькому району балістикою, є руйнування

30 жовтня 2023 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Армія РФ вдарила по Запорізькому району балістикою, є руйнування
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото (архівне): ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні близько 11:28 російські окупанти вдарили по Запорізькому району балістикою. Внаслідок влучання є руйнування серед об'єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

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"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці РФ застосували балістику. Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

Він також додав, що на місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Нагадаємо, 30 жовтня, ворог вкотре атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.

Окрім того, загарбники за минулу добу здійснили 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по Херсонській області. 

Також ми писали, що вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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