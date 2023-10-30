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Армия РФ ударила по Запорожскому району баллистикой, есть разрушения

30 октября 2023 13:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Армия РФ ударила по Запорожскому району баллистикой, есть разрушения
Последствия обстрела Запорожья. Фото (архивное): ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня около 11:28 российские оккупанты ударили по Запорожскому району баллистикой. В результате попадания есть разрушения среди объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что на месте работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

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Напомним, 30 октября враг еще раз атаковал Херсонскую область. Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики за сутки совершили 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации по Херсонской области.

Также мы писали, что ночью 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

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