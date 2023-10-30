Армия РФ ударила по Запорожскому району баллистикой, есть разрушения

Последствия обстрела Запорожья. Фото (архивное): ГСЧС

Сегодня около 11:28 российские оккупанты ударили по Запорожскому району баллистикой. В результате попадания есть разрушения среди объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"Около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что на месте работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 30 октября враг еще раз атаковал Херсонскую область. Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики за сутки совершили 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации по Херсонской области.

Также мы писали, что ночью 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура.