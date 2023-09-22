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Атака на Кременчук: пошукові роботи завершено

22 вересня 2023 23:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Атака на Кременчук: пошукові роботи завершено
Запуск ракети. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку постраждала 31 людина. Одна з них загинула. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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"У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", — написав Лунін. 

За словами голови Полтавської ОВА, через ворожий обстріл також постраждали навколишні будівлі. Він зазначає, що люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації.

Обстріл Кременчука
Фото: скриншот

Нагадаємо,  22 вересня російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені. 

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждало 15 людей, з них — одна дитина. 

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