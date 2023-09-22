Атака на Кременчук: пошукові роботи завершено
Внаслідок ракетного удару по Кременчуку постраждала 31 людина. Одна з них загинула.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Наслідки ракетного удару по Кременчуку
"У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", — написав Лунін.
За словами голови Полтавської ОВА, через ворожий обстріл також постраждали навколишні будівлі. Він зазначає, що люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації.
Нагадаємо, 22 вересня російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені.
Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждало 15 людей, з них — одна дитина.