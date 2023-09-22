Атака на Кременчук: пошукові роботи завершено

Запуск ракети. Фото ілюстративне: google

Внаслідок ракетного удару по Кременчуку постраждала 31 людина. Одна з них загинула.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Наслідки ракетного удару по Кременчуку

"У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", — написав Лунін.

За словами голови Полтавської ОВА, через ворожий обстріл також постраждали навколишні будівлі. Він зазначає, що люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 вересня російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблі та поранені.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждало 15 людей, з них — одна дитина.