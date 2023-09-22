Атака на Кременчуг: поисковые работы завершены

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: google

В результате ракетного удара по Кременчугу пострадал 31 человек. Один из них погиб.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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"В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб", — написал Лунин.

По словам главы Полтавской ОВА, из-за вражеских обстрелов также пострадали окружающие здания. Он отмечает, что люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию.

Фото: скриншот

Напомним, 22 сентября российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара пострадали 15 человек, из них один ребенок.