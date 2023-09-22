Атака на Кременчуг: поисковые работы завершены
В результате ракетного удара по Кременчугу пострадал 31 человек. Один из них погиб.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Последствия ракетного удара по Кременчугу
"В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб", — написал Лунин.
По словам главы Полтавской ОВА, из-за вражеских обстрелов также пострадали окружающие здания. Он отмечает, что люди, чье имущество пострадало, получат компенсацию.
Напомним, 22 сентября российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Позже стало известно, что в результате ракетного удара пострадали 15 человек, из них один ребенок.