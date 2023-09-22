Ракетний удар по Кременчуку: в ОВА розповіли, скільки людей постраждало
Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку. Внаслідок чого багато людей отримали поранення, також одна людина загинула.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Скільки людей постраждало
За його словами, наразі відомо про 15 постраждалих місцевих жителів, серед них є дитина.
"Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них — одна дитина. Ще одна людина загинула", — написав він.
Що відомо
Російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. Силам ППО вдалося знищити одну російську ракету.
Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу. Тоді повідомлялося про вибухи у Кременчуці.