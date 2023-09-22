Ракетний удар по Кременчуку: в ОВА розповіли, скільки людей постраждало

Розбирання завалів у Кременчуці після ракетного удару на ТЦ 27 червня 2022 року. Ілюстративне фото: ДСНС

Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку. Внаслідок чого багато людей отримали поранення, також одна людина загинула.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Скільки людей постраждало

За його словами, наразі відомо про 15 постраждалих місцевих жителів, серед них є дитина.

"Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них — одна дитина. Ще одна людина загинула", — написав він.

Скриншот допису

Що відомо

Російські терористи обстріляли місто Кременчук на Полтавщині, поціливши у цивільну інфраструктуру. Силам ППО вдалося знищити одну російську ракету.

Нагадаємо, раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу. Тоді повідомлялося про вибухи у Кременчуці.