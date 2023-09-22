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Ракетный удар по Кременчугу: в ОВА рассказали, сколько людей пострадало

22 сентября 2023 19:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ракетный удар по Кременчугу: в ОВА рассказали, сколько людей пострадало
Разбор завалов в Кременчуге после ракетного удара на ТЦ 27 июня 2022 года. Иллюстративное фото: ГСЧС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу. В результате чего многие получили ранения, также один человек погиб.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По его словам, известно о 15 пострадавших местных жителях, среди них есть ребенок.

"По состоянию на данный момент известно о 15 получивших ранения людях, из них — один ребенок. Еще один человек погиб", — написал он.

удар по Кременчугу
Скриншот сообщения

Что известно

Российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. Силам ПВО удалось уничтожить одну российскую ракету.

Напомним, ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Тогда сообщалось о взрывах в Кременчуге.

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