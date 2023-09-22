Ракетный удар по Кременчугу: в ОВА рассказали, сколько людей пострадало
Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу. В результате чего многие получили ранения, также один человек погиб.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Сколько человек пострадало
По его словам, известно о 15 пострадавших местных жителях, среди них есть ребенок.
"По состоянию на данный момент известно о 15 получивших ранения людях, из них — один ребенок. Еще один человек погиб", — написал он.
Что известно
Российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. Силам ПВО удалось уничтожить одну российскую ракету.
Напомним, ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Тогда сообщалось о взрывах в Кременчуге.