Ракетный удар по Кременчугу: в ОВА рассказали, сколько людей пострадало

Разбор завалов в Кременчуге после ракетного удара на ТЦ 27 июня 2022 года. Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня, 22 сентября, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу. В результате чего многие получили ранения, также один человек погиб.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По его словам, известно о 15 пострадавших местных жителях, среди них есть ребенок.

"По состоянию на данный момент известно о 15 получивших ранения людях, из них — один ребенок. Еще один человек погиб", — написал он.

Скриншот сообщения

Что известно

Российские террористы обстреляли город Кременчуг в Полтавской области, попав в гражданскую инфраструктуру. Силам ПВО удалось уничтожить одну российскую ракету.

Напомним, ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Тогда сообщалось о взрывах в Кременчуге.