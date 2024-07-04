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Атака на металургійний комбінат у Бєлгородській області — у ГУР заявили про наслідки для РФ

4 липня 2024 13:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Атака на Бєлгородську область — у ГУР повідомили про зупинення металургійного комбінату
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У ніч проти 1 липня українські спецслужби провели операцію в Росії, внаслідок якої було зупинено роботу єдиного в РФ металургійного підприємства повного циклу. Металургійний комбінат виготовляв продукцію для військових підприємств, які підтримують агресію проти України. Те, що він пошкоджений —  це відчутно для росіян. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки в Україні Андрій Юсов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 4 липня. 

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В ніч проти 1 липня Служба зовнішньої розвідки України та ГУР провели спеціальну операцію на території Росії. Джерела повідомляють, що внаслідок атаки дронами-камікадзе було виведено з ладу дві основні електростанції в Бєлгородській області. Це призвело до зупинки єдиного у РФ металургійного підприємства повного циклу, яке залишилося без живлення. Зупинені всі електродугові печі, в яких застиг метал. Для відновлення повноцінної роботи металургійного комбінату росіянам знадобляться місяці.

Юсов зазначив, що цей комбінат є важливим об'єктом для ворога, оскільки основними замовниками продукції були військові підприємства, які підтримують агресію Росії проти України. На комбінаті виготовляли броню, автотранспорт та бронетехніку, які використовуються у війні проти України.

"Джерела повідомляли, що це операція ГУР та СЗРУ, ми не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати цю інформацію. Але дійсно мова йде про крупний і значний об'єкт для ворога саме військово-промислового комплексу. Те, що сьогодні він виведений з ладу і серйозно пошкоджений — це відчутно для РФ і цілком закономірно, що подібні акції відбуваються", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують просуватися на фронті. На Донеччині загарбники взяли під свій контроль ще два населених пункти.

Раніше ми писали, що росіяни модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

Ми повідомляли, що бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Кабул 9" за добу знищили більше десятка одиниць автомобільної та броньованої техніки російських окупантів. Воїни опублікували відео своєї роботи.

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