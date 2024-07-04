Атака на Бєлгородську область — у ГУР повідомили про зупинення металургійного комбінату

Атака на металургійний комбінат у Бєлгородській області — у ГУР заявили про наслідки для РФ
У ніч проти 1 липня українські спецслужби провели операцію в Росії, внаслідок якої було зупинено роботу єдиного в РФ металургійного підприємства повного циклу. Металургійний комбінат виготовляв продукцію для військових підприємств, які підтримують агресію проти України. Те, що він пошкоджений — це відчутно для росіян.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки в Україні Андрій Юсов у телемарафоні "Єдині новини" у четвер, 4 липня.
Удар по металургійному комбінату в Бєлгородській області
В ніч проти 1 липня Служба зовнішньої розвідки України та ГУР провели спеціальну операцію на території Росії. Джерела повідомляють, що внаслідок атаки дронами-камікадзе було виведено з ладу дві основні електростанції в Бєлгородській області. Це призвело до зупинки єдиного у РФ металургійного підприємства повного циклу, яке залишилося без живлення. Зупинені всі електродугові печі, в яких застиг метал. Для відновлення повноцінної роботи металургійного комбінату росіянам знадобляться місяці.
Юсов зазначив, що цей комбінат є важливим об'єктом для ворога, оскільки основними замовниками продукції були військові підприємства, які підтримують агресію Росії проти України. На комбінаті виготовляли броню, автотранспорт та бронетехніку, які використовуються у війні проти України.
"Джерела повідомляли, що це операція ГУР та СЗРУ, ми не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати цю інформацію. Але дійсно мова йде про крупний і значний об'єкт для ворога саме військово-промислового комплексу. Те, що сьогодні він виведений з ладу і серйозно пошкоджений — це відчутно для РФ і цілком закономірно, що подібні акції відбуваються", — сказав Юсов.
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