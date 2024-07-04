Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака на металлургический комбинат в Белгородской области — в ГУР заявили о последствиях для РФ arrow

Атака на металлургический комбинат в Белгородской области — в ГУР заявили о последствиях для РФ

4 июля 2024 13:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Атака на Белгородскую область - в ГУР сообщили об остановке металлургического комбината
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В ночь на 1 июля украинские спецслужбы провели операцию в России, в результате которой была остановлена работа единственного в РФ металлургического предприятия полного цикла. Металлургический комбинат производил продукцию для военных предприятий, поддерживающих агрессию против Украины. То, что он поврежден — это ощутимо для россиян.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки в Украине Андрей Юсов в телемарафоне "Єдині новини" в четверг, 4 июля.

Читайте также:

Удар по металлургическому комбинату в Белгородской области

В ночь на 1 июля Служба внешней разведки Украины и ГУР провели специальную операцию на территории России. Источники сообщают, что в результате атаки дронами-камикадзе были выведены из строя две основные электростанции в Белгородской области. Это привело к остановке единственного в РФ металлургического предприятия полного цикла, оставшегося без питания. Остановлены все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для возобновления полноценной работы металлургического комбината россиянам понадобятся месяцы.

Юсов отметил, что этот комбинат является важным объектом для врага, поскольку основными заказчиками продукции были военные предприятия, поддерживающие агрессию России против Украины. На комбинате производили броню, автотранспорт и бронетехнику, которые используются в войне против Украины.

"Источники сообщали, что это операция ГУР и СЗРУ, мы не будем ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Но действительно речь идет о крупном и значительном объекте для врага именно военно-промышленного комплекса. То, что сегодня он выведен из строя и серьезно поврежден — это ощутимо для РФ и вполне закономерно, что подобные акции проходят" , — сказал Юсов.

Напомним, что российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. В Донецкой области захватчики взяли под свой контроль еще два населенных пункта.

Раньше мы писали, что россияне модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они достают до любой точки Харькова.

Мы сообщали, что бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Кабул 9" в сутки уничтожили более десятка единиц автомобильной и бронированной техники российских оккупантов. Воины опубликовали видео своей работы.

война завод Белгородская область дроны война в Украине ГУР Россия атака Андрей Юсов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно