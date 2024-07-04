Атака на Белгородскую область - в ГУР сообщили об остановке металлургического комбината

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

В ночь на 1 июля украинские спецслужбы провели операцию в России, в результате которой была остановлена работа единственного в РФ металлургического предприятия полного цикла. Металлургический комбинат производил продукцию для военных предприятий, поддерживающих агрессию против Украины. То, что он поврежден — это ощутимо для россиян.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки в Украине Андрей Юсов в телемарафоне "Єдині новини" в четверг, 4 июля.

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В ночь на 1 июля Служба внешней разведки Украины и ГУР провели специальную операцию на территории России. Источники сообщают, что в результате атаки дронами-камикадзе были выведены из строя две основные электростанции в Белгородской области. Это привело к остановке единственного в РФ металлургического предприятия полного цикла, оставшегося без питания. Остановлены все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для возобновления полноценной работы металлургического комбината россиянам понадобятся месяцы.

Юсов отметил, что этот комбинат является важным объектом для врага, поскольку основными заказчиками продукции были военные предприятия, поддерживающие агрессию России против Украины. На комбинате производили броню, автотранспорт и бронетехнику, которые используются в войне против Украины.

"Источники сообщали, что это операция ГУР и СЗРУ, мы не будем ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Но действительно речь идет о крупном и значительном объекте для врага именно военно-промышленного комплекса. То, что сегодня он выведен из строя и серьезно поврежден — это ощутимо для РФ и вполне закономерно, что подобные акции проходят" , — сказал Юсов.

Напомним, что российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. В Донецкой области захватчики взяли под свой контроль еще два населенных пункта.

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