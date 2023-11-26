Атака на Україну та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Росія вкотре атакувала Україну "шахедами". З п'яти запущених українським захисникам вдалося знищити чотири дрони.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари Росії по Україні
Повідомляється, що за останні 24 години на території сталося 46 військових конфронтацій. Противник здійснив 33 повітряні бомбардування та виконав 45 атак з використанням реактивних систем залпового вогню, націлених на військові позиції та цивільні населені райони.
Внаслідок обстрілів є пошкоджені приватні житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також є постраждалі.
Крім того, російські військові здійснили повітряну атаку на Україну з використанням п'яти ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", з яких чотири були знищені системами протиповітряної оборони.
Успіхи ЗСУ на фронті
У Генштабі повідомили, що за останню добу авіація оборонних сил здійснила три удари по місцях скупчення ворожого персоналу, зброї та військової техніки.
Крім того, підрозділи ракетних військ успішно вразили цілі в районах, де були розташовані ворожі солдати, зброя та військова техніка.
Ситуація на фронті 26 листопада
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник підтримує свою військову присутність у прикордонних зонах, активно займаючись розвідувальною та диверсійною діяльністю. Зазначаються обстріли населених районів з боку російської території, а також посилення міно-вибухових бар'єрів уздовж кордону України.
На Куп'янському напрямку противник здійснив невдалі атаки в районі Синьківки в Харківській області та Новоселівського в Луганській області, де оборонними силами було відбито шість атак.
На Лиманському напрямку противник також проводив невдалі штурмові операції в районі Серебрянського лісництва та здійснив повітряний удар біля Спірного на Донеччині.
На Бахмутському напрямку противник за підтримки авіації атакував у районах Кліщіївки, Андріївки та на схід від Північного Донецької області, де оборонними силами було відбито сім атак.
На Мар'їнському напрямку ворог з авіаційною підтримкою зробив невдалі штурми в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де було відбито чотири атаки.
На Херсонському напрямку противник обстріляв місто Херсон з артилерії та здійснив повітряний удар у районі населеного пункту Кринки. Оборонні сили продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, активно ведучи вогневу боротьбу із противником.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку зі складними погодними умовами українським захисникам надзвичайно складно. Зокрема, найскладніше у південних регіонах країни.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії підрозділів країни, які займаються протиповітряною обороною. Він висловив подяку військовим, які день і ніч перебувають на бойовому посту, забезпечуючи захист повітряного простору над країною.
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