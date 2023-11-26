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Атака на Україну та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

26 листопада 2023 21:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атака на Україну та ситуація на фронті — вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія вкотре атакувала Україну "шахедами". З п'яти запущених українським захисникам вдалося знищити чотири дрони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари Росії по Україні

Повідомляється, що за останні 24 години на території сталося 46 військових конфронтацій. Противник здійснив 33 повітряні бомбардування та виконав 45 атак з використанням реактивних систем залпового вогню, націлених на військові позиції та цивільні населені райони.

Внаслідок обстрілів є пошкоджені приватні житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також є постраждалі.

Крім того, російські військові здійснили повітряну атаку на Україну з використанням п'яти ударних безпілотників типу "Shahed-136/131", з яких чотири були знищені системами протиповітряної оборони.

Успіхи ЗСУ на фронті

У Генштабі повідомили, що за останню добу авіація оборонних сил здійснила три удари по місцях скупчення ворожого персоналу, зброї та військової техніки.

Крім того, підрозділи ракетних військ успішно вразили цілі в районах, де були розташовані ворожі солдати, зброя та військова техніка.

Ситуація на фронті 26 листопада

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник підтримує свою військову присутність у прикордонних зонах, активно займаючись розвідувальною та диверсійною діяльністю. Зазначаються обстріли населених районів з боку російської території, а також посилення міно-вибухових бар'єрів уздовж кордону України.

На Куп'янському напрямку противник здійснив невдалі атаки в районі Синьківки в Харківській області та Новоселівського в Луганській області, де оборонними силами було відбито шість атак.

На Лиманському напрямку противник також проводив невдалі штурмові операції в районі Серебрянського лісництва та здійснив повітряний удар біля Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник за підтримки авіації атакував у районах Кліщіївки, Андріївки та на схід від Північного Донецької області, де оборонними силами було відбито сім атак.

На Мар'їнському напрямку ворог з авіаційною підтримкою зробив невдалі штурми в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де було відбито чотири атаки.

На Херсонському напрямку противник обстріляв місто Херсон з артилерії та здійснив повітряний удар у районі населеного пункту Кринки. Оборонні сили продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, активно ведучи вогневу боротьбу із противником.

Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу за 27 листопада. Фото: скриншот
Генштаб ЗСУ
Зведення Генштабу за 27 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку зі складними погодними умовами українським захисникам надзвичайно складно. Зокрема, найскладніше у південних регіонах країни.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії підрозділів країни, які займаються протиповітряною обороною. Він висловив подяку військовим, які день і ніч перебувають на бойовому посту, забезпечуючи захист повітряного простору над країною.

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