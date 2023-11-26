Атака на Украину и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Из пяти запущенных украинским защитникам удалось уничтожить четыре дрона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что за последние 24 часа на территории произошло 46 военных конфронтаций. Противник осуществил 33 воздушных бомбардировки и выполнил 45 атак с использованием реактивных систем залпового огня, нацеленных на военные позиции и гражданские населенные районы.

В результате обстрелов, есть повреждены частные жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. Также есть пострадавшие.

Кроме того, российские военные осуществили воздушную атаку на Украину с использованием пяти ударных беспилотников типа "Shahed-136/131", из которых четыре были уничтожены системами противовоздушной обороны.

Успехи ВСУ на фронте

В Генштабе сообщили, что за последние сутки авиация оборонительных сил осуществила три удара по местам скопления вражеского персонала, оружия и военной техники.

Кроме того, подразделения ракетных войск успешно поразили цели в районах, где были расположены вражеские солдаты, оружие и военная техника.

Ситуация на фронте 26 ноября

На Северском и Слобожанском направлениях противник поддерживает свое военное присутствие в приграничных зонах, активно занимаясь разведывательной и диверсионной деятельностью. Отмечаются обстрелы населенных районов со стороны российской территории, а также усиление мино-взрывных барьеров вдоль границы Украины.

На Купянском направлении противник предпринял неудачные атаки в районе Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской области, где оборонительными силами были отражены шесть атак.

На Лиманском направлении противник также проводил неудачные штурмовые операции в районе Серебрянского лесничества и осуществил воздушный удар возле Спорного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник при поддержке авиации атаковал в районах Клещиевки, Андреевки и к востоку от Северного Донецкой области, где оборонительными силами было отражено семь атак.

На Марьинском направлении враг с авиационной поддержкой предпринял неудачные штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где были отбиты четыре атаки.

На Херсонском направлении противник обстрелял город Херсон из артиллерии и осуществил воздушный удар в районе населенного пункта Крынки. Оборонительные силы продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно ведя огневую борьбу с противником.

Сводка Генштаба за 27 ноября. Фото: скриншот

Сводка Генштаба за 27 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи со сложными погодными условиями в Украине, украинским защитникам чрезвычайно сложно. В частности, сложнее всего в южных регионах страны.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фотографии подразделений страны, занимающихся противовоздушной обороной. Он выразил благодарность военным, которые день и ночь находятся на боевом посту, обеспечивая защиту воздушного пространства над страной.