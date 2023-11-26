Атака на Украину и ситуация на фронте — вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами". Из пяти запущенных украинским защитникам удалось уничтожить четыре дрона.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары России по Украине
Сообщается, что за последние 24 часа на территории произошло 46 военных конфронтаций. Противник осуществил 33 воздушных бомбардировки и выполнил 45 атак с использованием реактивных систем залпового огня, нацеленных на военные позиции и гражданские населенные районы.
В результате обстрелов, есть повреждены частные жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. Также есть пострадавшие.
Кроме того, российские военные осуществили воздушную атаку на Украину с использованием пяти ударных беспилотников типа "Shahed-136/131", из которых четыре были уничтожены системами противовоздушной обороны.
Успехи ВСУ на фронте
В Генштабе сообщили, что за последние сутки авиация оборонительных сил осуществила три удара по местам скопления вражеского персонала, оружия и военной техники.
Кроме того, подразделения ракетных войск успешно поразили цели в районах, где были расположены вражеские солдаты, оружие и военная техника.
Ситуация на фронте 26 ноября
На Северском и Слобожанском направлениях противник поддерживает свое военное присутствие в приграничных зонах, активно занимаясь разведывательной и диверсионной деятельностью. Отмечаются обстрелы населенных районов со стороны российской территории, а также усиление мино-взрывных барьеров вдоль границы Украины.
На Купянском направлении противник предпринял неудачные атаки в районе Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской области, где оборонительными силами были отражены шесть атак.
На Лиманском направлении противник также проводил неудачные штурмовые операции в районе Серебрянского лесничества и осуществил воздушный удар возле Спорного в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник при поддержке авиации атаковал в районах Клещиевки, Андреевки и к востоку от Северного Донецкой области, где оборонительными силами было отражено семь атак.
На Марьинском направлении враг с авиационной поддержкой предпринял неудачные штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области, где были отбиты четыре атаки.
На Херсонском направлении противник обстрелял город Херсон из артиллерии и осуществил воздушный удар в районе населенного пункта Крынки. Оборонительные силы продолжают удерживать свои позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, активно ведя огневую борьбу с противником.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи со сложными погодными условиями в Украине, украинским защитникам чрезвычайно сложно. В частности, сложнее всего в южных регионах страны.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фотографии подразделений страны, занимающихся противовоздушной обороной. Он выразил благодарность военным, которые день и ночь находятся на боевом посту, обеспечивая защиту воздушного пространства над страной.
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