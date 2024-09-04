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Байден зробив заяву щодо трагедії в Полтаві

4 вересня 2024 07:46
Галина Шподарева - редактор
Байден прокоментував ракетні удари Росії по Полтаві
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
Галина Шподарева - редактор

Президент США зробив заяву щодо нападу Росії на Полтаву 3 вересня, внаслідок якого загинула 51 людина та 271 зазнала поранень. Джо Байден повідомив, що Америка і надалі надаватиме Україні системи протиповітряної оборони і необхідні для захисту можливості.

Заява Джо Байдена опублікована на сайті Білого дому. 

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Заява Джо Байдена. Фото: скриншот

Російська атака на Полтаву — заява Байдена

Президент США Джо Байден засудив російську атаку на Україну, внаслідок якої у Полтаві загинула 51 людина та 271 зазнала поранень. 

"Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно", — йдеться в повідомленні.

За словами Байдена, Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні системи протиповітряної оборони і "можливості, необхідні для захисту". 

Обстріл Полтави 3 вересня

Зранку 3 вересня у Полтаві пролунало кілька потужних вибухів. Російські окупанти завдали удару по одному з навчальних закладів міста.

За даними Міноборони, армія РФ використала дві балістичні ракети. У відомстві зазначили, що часовий проміжок між тривогою і прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на балістичний удар росіян по Полтаві. Він доручив провести повне та оперативне розслідування.

Також очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по Інституту зв'язку.

Наразі відомо, що окупанти вбили 51 людину, а поранили — 271.

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