Байден прокомментировал ракетные удары России по Полтаве

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США сделал заявление о нападении России на Полтаву 3 сентября, в результате которого погиб 51 человек и 271 получил ранения. Джо Байден сообщил, что Америка и дальше будет предоставлять Украине системы противовоздушной обороны и необходимые для защиты возможности.

Заявление Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

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Заявление Джо Байдена. Фото: скриншот

Российская атака на Полтаву — заявление Байдена

Президент США Джо Байден осудил российскую атаку на Украину, в результате которой в Полтаве погиб 51 человек и 271 получил ранения.

"Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит твердо", — говорится в сообщении.

По словам Байдена, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты.

Обстрел Полтавы 3 сентября

Утром 3 сентября в Полтаве раздалось несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.

По данным Минобороны, армия РФ использовала две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.

Известно, что оккупанты убили 51 человека, а ранили — 271 человека.