Байден прокомментировал ракетные удары России по Полтаве

Байден сделал заявление относительно трагедии в Полтаве
Президент США сделал заявление о нападении России на Полтаву 3 сентября, в результате которого погиб 51 человек и 271 получил ранения. Джо Байден сообщил, что Америка и дальше будет предоставлять Украине системы противовоздушной обороны и необходимые для защиты возможности.
Заявление Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
Российская атака на Полтаву — заявление Байдена
Президент США Джо Байден осудил российскую атаку на Украину, в результате которой в Полтаве погиб 51 человек и 271 получил ранения.
"Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит твердо", — говорится в сообщении.
По словам Байдена, Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты.
Обстрел Полтавы 3 сентября
Утром 3 сентября в Полтаве раздалось несколько мощных взрывов. Российские оккупанты нанесли удар по одному из учебных заведений города.
По данным Минобороны, армия РФ использовала две баллистические ракеты. В ведомстве отметили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве. Он поручил провести полное и оперативное расследование.
Также глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по Институту связи.
Известно, что оккупанты убили 51 человека, а ранили — 271 человека.
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