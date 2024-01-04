Батько 13-ти прийомних дітей розповів, як опинився на фронті разом із сином

Прийомний син військового Михайло та його батька з позивним "Фаза". Фото: "Укрінформ"

Український аеророзвідник на псевдо "Фаза" воює проти російських окупантів разом зі своїм прийомним сином. Загалом у нього є 13 дітей.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Фаза" родом зі Жмеринки. Він разом з дружиною виховує 13 дітей.

"Усі — прийомні. Це дитячий будинок сімейного типу. Своїх дітей немає", — каже він.

За його словами, у війську він був і під час АТО – в 2016-му році. Потім один із його синів — Михайло — підписав контракт. Це сталося 1 вересня 2021 року, а вже 29 вересня так само вчинив і "Фаза".

Прийомний син військового Михайло та його батька з позивним "Фаза". Фото: "Укрінформ"

"Чесно скажу, що відмовляв його. Коли ми стояли з ним перед воротами військової частини, я казав: якщо ти зайдеш у них, то назад путі не буде. Він подивився на мене і пішов", — розповів військовий.

Наразі інші його діти перебувають вдома. Наймолодшому сину 12 років. "Фаза" розповів, що до війни був тренером із греко-римської боротьби. Зараз він дуже пишається, що один з його прийомних синів — рідний брат Михайла — є членом збірної України з цього виду спорту.

Батько та син служать в одному підрозділі. Вони кажуть, що знали, що велика війна буде, адже у повітрі відчувалось якесь нагнітання.

"Легше бути на війні, коли разом. Спину прикриваємо один одному. Так надійніше. Я в ньому впевнений на 100%", – каже "Фаза" про сина.

Син "Фази" Михайло. Фото: "Укрінформ"

Михайло розповів, що мріяв бути офіцером ще з дитинства.

Вони кажуть, що найважчим днем, який вони пережили на війні, був 27 лютого.

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