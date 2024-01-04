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Батько 13-ти прийомних дітей розповів, як опинився на фронті разом із сином

4 січня 2024 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Батько 13-ти прийомних дітей розповів, як опинився на фронті разом із сином
Прийомний син військового Михайло та його батька з позивним "Фаза". Фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український аеророзвідник на псевдо "Фаза" воює проти російських окупантів разом зі своїм прийомним сином. Загалом у нього є 13 дітей.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Як батько та син разом опинилися на фронті

"Фаза" родом зі Жмеринки. Він разом з дружиною виховує 13 дітей.

"Усі — прийомні. Це дитячий будинок сімейного типу. Своїх дітей немає", — каже він.

За його словами, у війську він був і під час АТО – в 2016-му році. Потім один із його синів — Михайло — підписав контракт. Це сталося 1 вересня 2021 року, а вже 29 вересня так само вчинив і "Фаза".

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Прийомний син військового Михайло та його батька з позивним "Фаза". Фото: "Укрінформ"

"Чесно скажу, що відмовляв його. Коли ми стояли з ним перед воротами військової частини, я казав: якщо ти зайдеш у них, то назад путі не буде. Він подивився на мене і пішов", — розповів військовий.

Наразі інші його діти перебувають вдома. Наймолодшому сину 12 років. "Фаза" розповів, що до війни був тренером із греко-римської боротьби. Зараз він дуже пишається, що один з його прийомних синів — рідний брат Михайла — є членом збірної України з цього виду спорту.

Батько та син служать в одному підрозділі. Вони кажуть, що знали, що велика війна буде, адже у повітрі відчувалось якесь нагнітання.

"Легше бути на війні, коли разом. Спину прикриваємо один одному. Так надійніше. Я в ньому впевнений на 100%", – каже "Фаза" про сина.

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Син "Фази" Михайло. Фото: "Укрінформ"

Михайло розповів, що мріяв бути офіцером ще з дитинства.

Вони кажуть, що найважчим днем, який вони пережили на війні, був 27 лютого.

Нагадаємо, військовослужбовці 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша розповіли, як зустрічали Новий 2024 рік в боях на Луганщині. Тоді опівночі за Москвою росіяни обстрілювали їхні позиції фосфорними бомбами.

Також ми писали, що оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БпЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували по позиціях, які зайняв ворог.

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