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Отец 13-ти приемных детей рассказал, как оказался на фронте вместе с сыном

4 января 2024 22:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Отец 13-ти приемных детей рассказал, как оказался на фронте вместе с сыном
Приемный сын военного Михаил и его отец с позывным "Фаза". Фото: "Укринформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский аэроразведчик на псевдо "Фаза" воюет против российских оккупантов вместе со своим приемным сыном. Всего у него есть 13 детей.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Фаза" родом из Жмеринки. Он вместе с супругой воспитывает 13 детей.

"Все — приемные. Это детский дом семейного типа. Своих детей нет", — говорит он.

По его словам, в армии он был и во время АТО — в 2016 году. Затем один из его сыновей — Михаил — подписал контракт. Это произошло 1 сентября 2021 года, а уже 29 сентября так же поступил и "Фаза".

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Приемный сын военного Михаил и его отец с позывным "Фаза". Фото: "Укринформ"

"Честно скажу, что отговаривал его. Когда мы стояли с ним перед воротами воинской части, я говорил: если ты зайдешь в них, то назад пути не будет. Он посмотрел на меня и ушел", — рассказал военный.

В настоящее время другие его дети находятся дома. Младшему сыну 12 лет. "Фаза" рассказал, что до войны был тренером по греко-римской борьбе. Сейчас он очень гордится, что один из его приемных сыновей — родной брат Михаила — является членом сборной Украины по этому виду спорта.

Отец и сын служат в одном подразделении. Они говорят, что знали, что будет война, ведь в воздухе чувствовалось какое-то нагнетание.

"Легче быть на войне, когда вместе. Спину прикрываем друг другу. Так надежнее. Я в нем уверен на 100%", — говорит "Фаза" о сыне.

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Сын "Фазы" Михаил. Фото: "Укринформ"

Михаил рассказал, что мечтал быть офицером еще с детства.

Они говорят, что самым трудным днем, который они пережили на войне, был 27 февраля.

Напомним, военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша рассказали, как встречали Новый 2024 в боях на Луганщине. Тогда в полночь за Москвой россияне обстреливали их позиции фосфорными бомбами.

Также мы писали, что оператор дрона 95-й бригады ДШВ с помощью БпЛА смог спасти украинского военнопленного. По словам десантников, они успешно отрабатывали по позициям, которые занял враг.

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