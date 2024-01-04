Отец 13-ти приемных детей рассказал, как оказался на фронте вместе с сыном

Приемный сын военного Михаил и его отец с позывным "Фаза". Фото: "Укринформ"

Украинский аэроразведчик на псевдо "Фаза" воюет против российских оккупантов вместе со своим приемным сыном. Всего у него есть 13 детей.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Фаза" родом из Жмеринки. Он вместе с супругой воспитывает 13 детей.

"Все — приемные. Это детский дом семейного типа. Своих детей нет", — говорит он.

По его словам, в армии он был и во время АТО — в 2016 году. Затем один из его сыновей — Михаил — подписал контракт. Это произошло 1 сентября 2021 года, а уже 29 сентября так же поступил и "Фаза".

Приемный сын военного Михаил и его отец с позывным "Фаза". Фото: "Укринформ"

"Честно скажу, что отговаривал его. Когда мы стояли с ним перед воротами воинской части, я говорил: если ты зайдешь в них, то назад пути не будет. Он посмотрел на меня и ушел", — рассказал военный.

В настоящее время другие его дети находятся дома. Младшему сыну 12 лет. "Фаза" рассказал, что до войны был тренером по греко-римской борьбе. Сейчас он очень гордится, что один из его приемных сыновей — родной брат Михаила — является членом сборной Украины по этому виду спорта.

Отец и сын служат в одном подразделении. Они говорят, что знали, что будет война, ведь в воздухе чувствовалось какое-то нагнетание.

"Легче быть на войне, когда вместе. Спину прикрываем друг другу. Так надежнее. Я в нем уверен на 100%", — говорит "Фаза" о сыне.

Сын "Фазы" Михаил. Фото: "Укринформ"

Михаил рассказал, что мечтал быть офицером еще с детства.

Они говорят, что самым трудным днем, который они пережили на войне, был 27 февраля.

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