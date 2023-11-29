Безуспішна атака — ЗСУ блискуче відпрацювали за ніч російські дрони та ракети

Збройні сили України Фото: ОК "Північ"

У ніч на 29 листопада 2023 року російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed і керованими ракетами Х-59, з яких ЗСУ знищили 21 дрон і дві ракети. Ворог завдав удару з зони Приморсько-Ахтарська у РФ та окупованих районів Херсонщини.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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У повідомленні сказано, що в атаці використовувалися 21 дрон Shahed-136/131 і три ракети Х-59. Основні цілі безпілотників були на Хмельниччині, а ракет — на півдні України.

Також у Повітряних силах зазначили, що для відбиття цього нападу було залучено винищувачів, зенітно-ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

В яких областях знищили безпілотники та ракети

Внаслідок цих дій усіх ворожих безпілотників було знищено в Одеській, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях, а дві керовані ракети — в Миколаївській області. Третя ракета не досягла своєї мети.

Повідомлення про збиті дрони та ракети за ніч. Фото: скриншот

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав області, в яких найгірша ситуація з ППО в Україні. За його словами, від ударів РФ найбільше потерпають прикордонні території.

Окрім того, що низка західних ЗМІ, серед яких Reuters та The Sun, показали роботу ППО в українській столиці під час масованої ворожої атаки дронів 25 листопада. Проте такі кадри не мають "чутливої інформації".