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Безуспешная атака — ВСУ блестяще отработали за ночь российские дроны и ракеты

29 ноября 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Безуспешная атака — ВСУ блестяще отработали за ночь российские дроны и ракеты
Вооруженные силы Украины. Фото: ОК "Север"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 29 ноября 2023 года российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и управляемыми ракетами Х-59, из которых ВСУ уничтожили 21 дрон и две ракеты. Враг наносил удар из зоны Приморско-Ахтарска в РФ и оккупированных районов Херсонщины. 

Об этом сообщили Воздушных силах ВСУ.

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В сообщении говорится, что в атаке использовались 21 дрон Shahed-136/131 и три ракеты Х-59. Основные цели беспилотников были в Хмельницкой области, а ракет — на юге Украины.

Также в Воздушных силах указали, что для отражения этого нападения были задействованы истребители, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. 

В каких областях уничтожили беспилотники и ракеты

В результате этих действий все вражеские беспилотники были уничтожены в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях, а две управляемые ракеты — в Николаевской области. Третья ракета не достигла своей цели.

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Сообщение о сбитых дронах и ракетах за ночь. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал области, в которых худшая ситуация с ПВО в Украине. По его словам, от ударов РФ больше всего страдают приграничные территории.

Кроме того, ряд западных СМИ, среди которых Reuters и The Sun, показали работу ПВО в украинской столице во время массированной вражеской атаки дронов 25 ноября. Однако у таких кадров нет "чувствительной информации".

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